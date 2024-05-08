Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Наслідки ракетного удару. Ввечері можливі відключення світла по всій Україні
11:44 08.05.2024 |
Укренерго попередило, що у середу, 8 травня, по всій Україні можливі відключення світла. Про це йдеться в зведенні компанії після п'ятого за півтора місяця російського удару по об'єктах енергетики.
"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами", - повідомила компані.
Диспетчерський центр Укренерго застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Румунія розгляне передачу Patriot Україні
|Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства
|ВАКС заочно арештував ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Масований удар: РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відмова УЗ продавати брухт через аукціони є нелогічною, - аналітик
|Лише чверть держкомпаній подали звітність. 40% з них виявилися збитковими
|«Нафтогаз» планує збільшити закупівлю газу приватних видобувників у 4 рази
|Нафта прискорила падіння, Brent опустилася до $82,15 за барель
|ВР дозволила призивати на військову службу засуджених осіб
|Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, - директор «Укроборонпрому»
Бізнес
|Apple представила iPad Air 6: розмір, як у iPad Pro, нове розташування камери, процесор M2 та ціна від $599
|6G встановлює новий рекорд швидкості передачі даних, перевершуючи 5G у 500 разів
|Microsoft анонсувала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365
|Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в червні представлятимуть 15 стартапів
|Рекорд термоядерного синтезу: 50 млн °C протягом 6 хвилин на реакторі WEST підтримували французькі та американські вчені
|Google зробила свій ШІ-застосунок доступним для України
|В Україні зростає попит на електромобілі