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АНАЛІТИКА

Наслідки ракетного удару. Ввечері можливі відключення світла по всій Україні

 

Укренерго попередило, що у середу, 8 травня, по всій Україні можливі відключення світла. Про це йдеться в зведенні компанії після п'ятого за півтора місяця російського удару по об'єктах енергетики.

"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами", - повідомила компані.

Диспетчерський центр Укренерго застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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