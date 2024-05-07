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АНАЛІТИКА

Польща вчора купувала надлишки української електроенергії

 

Польський оператор системи передачі PSE 6 травня надавав аварійну допомогу Україні, придбавши надлишки електроенергії у денні години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Вчора, 6 травня, на запит «Укренерго», польський оператор енергосистеми PSE з 08:00 до 10:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у понеділок через профіцит з 10:40 до 16:05 обмежувалася робота електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії.

Зазначається, що станом на 09:50 7 травня споживання електроенергії на 9,4% вище порівняно із попереднім днем. Через пошкодження мереж діють обмеження споживання на Харківщині, де на ранок знеструмлено близько 102 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Імпорт електроенергії 7 травня запланований у вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 395 МВт-год.

Як повідомлялося, енергопостачання для споживачів у Сумській області, що знеструмлювалися через атаку 6 травня, майже повністю відновлене.
 

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