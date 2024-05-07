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АНАЛІТИКА

«Гарантований покупець» виплатив ще 4,3 мільярда за «зеленим» тарифом

 

ДП "Гарантований покупець" сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел 4,3 млрд грн за електроенергію, придбану у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Здійснено оплату на загальну суму 4,3 млрд грн. та досягнуто таких рівнів оплати: за січень 2023 року - 100%; за лютий 2023 року - 94,9%; за липень 2023 року - 99,4%; за серпень 2023 року - 100% за вересень 2023 року - 96,8%", - йдеться у повідомленні.

Джерелом виплати стали кошти, отримані від НЕК "Укренерго", а також платежі виробників ВДЕ за послуги з врегулювання частки небалансів та вартості відхилення балансуючої групи гарантованого покупця.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" у 2023 році виплатило 30,348 млрд грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії.
 

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