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Великобританія надала грант на виробництво відновлюваного водню на Одещині
18:04 06.05.2024 |
Компанії "Водень України" та AB5 Consulting отримали грант від уряду Великої Британії на реалізацію проєкту H2U з виробництва відновлюваного водню в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба Hydrogen Ukraine.
Проєкт передбачає будівництво заводу з відновлюваного водню з початковою електролізною потужністю 100 МВт, призначеного для виробництва відновлюваної електроенергії та "зеленого" водню для внутрішніх потреб і експорту в країни ЄС.
Також передбачається будівництво сонячної та вітрової електростанцій потужністю 120 МВт і 80 МВт відповідно, а також оцінку можливості підземного зберігання водню в соляних утвореннях Одеської області.
В рамках проєкту H2U буде проведено комплексне техніко-економічне обґрунтування під адміністративним керівництвом AB5 Consulting (Великобританія) та технічним керівництвом Водень України (Україна). Це техніко-економічне обґрунтування закладе основу для етапів будівництва та реалізації проекту.
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