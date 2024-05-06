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АНАЛІТИКА

Великобританія надала грант на виробництво відновлюваного водню на Одещині

 

Компанії "Водень України" та AB5 Consulting отримали грант від уряду Великої Британії на реалізацію проєкту H2U з виробництва відновлюваного водню в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Hydrogen Ukraine.

Проєкт передбачає будівництво заводу з відновлюваного водню з початковою електролізною потужністю 100 МВт, призначеного для виробництва відновлюваної електроенергії та "зеленого" водню для внутрішніх потреб і експорту в країни ЄС.

Також передбачається будівництво сонячної та вітрової електростанцій потужністю 120 МВт і 80 МВт відповідно, а також оцінку можливості підземного зберігання водню в соляних утвореннях Одеської області.

В рамках проєкту H2U буде проведено комплексне техніко-економічне обґрунтування під адміністративним керівництвом AB5 Consulting (Великобританія) та технічним керівництвом Водень України (Україна). Це техніко-економічне обґрунтування закладе основу для етапів будівництва та реалізації проекту.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Британія
 

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