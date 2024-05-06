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Останні удари РФ по енергетиці завдали Україні збитків на понад $1 млрд - Галущенко
08:19 06.05.2024 |
Після хвилі масованих атак військ РФ на об'єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі залишається досить складною. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у ефірі національного телемарафону, повідомила у неділю, 5 травня, пресслужба міненерго.
"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки тривають, і очевидно, що збитки будуть зростати", - зазначив міністр.
Основних пошкоджень внаслідок масованих атак, за словами Галущенка, зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас він наголосив, що удари військ РФ по енергооб'єктах дронами, балістичними ракетами або артилерією відбуваються щодня.
"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - зазначив міністр.
Наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями відновлюваної енергетики, додав Галущенко. Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається обстрілам, діють обмеження електропостачання. В Харківській області тривають роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, додав він.
Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації Україна залучає допомогу міжнародних партнерів, зазначив міністр.
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