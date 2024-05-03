Фінансові новини
- |
- 03.05.24
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ очікує швидке та суттєве підвищення тарифів на електроенергію
13:25 03.05.2024 |
Національний банк прогнозує, що очікуване підвищення тарифів на електроенергію стане вагомим проінфляційним чинником. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ, опублікованому в ніч проти 3 травня.
З 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ. Закон передбачає, що протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення ціна на природний газ для побутових споживачів має зберігатися на довоєнному рівні.
На відміну від газу, тариф на електроенергію для населення мають скоро підвищити через знищення Росією майже усієї теплової генерації. Голова Нацкомісії з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк на початку квітня сказав, що зміни в питанні тарифів можуть бути важкими.
НБУ також прогнозує різке підвищення.
"У цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію. Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", - заявив Нацбанк.
Відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє, йдеться у звіті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів військової підтримки щороку – Девід Кемерон
|Кемерон у Києві: Україна може бити по РФ британською зброєю
|ГУР: Україна не виграє силою, такі війни завершує дипломатія
|«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|IT-коаліція надала Україні обладнання на 900 тисяч євро
|НБУ очікує швидке та суттєве підвищення тарифів на електроенергію
|Нацбанк покращив оцінку щодо рівня безробіття за 2023-й та прогноз на наступні роки
|Дефіцит бюджету цьогоріч очікується на рівні 20,7% ВВП - Нацбанк
|В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк
|НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025-2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном
Бізнес
|Smart представив Concept #5
|Відбувся офіційний реліз браузера Arc на Windows
|Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій