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В Україні вперше лікарня почала продавати електроенергію
11:59 03.05.2024 |
З травня вперше в Україні медичний заклад почав продавати електроенергію, яка виробляється на її сонячні електростанції, розташованій на дахах. Про це повідомляє сайт парламентського комітету з питань енергетики.
Йдеться про Хмельницький лікувально-діагностичний центр, де на дахах трьох поліклінік минулого року було встановлено СЕС потужністю 100 кВт.
Тепер коли СЕС виробляє електроенергії більше, ніж споживають поліклініки, надлишок продається в мережу. За першу добу роботи Хмельницької лікарні у статусі активного споживача було продано понад 100 кВт-год на мережу.
"Цей випадок поки що унікальний: вперше лікарня стала виробником електричної енергії й видає додаткові кіловати в енергосистему. Сотні лікарень зможуть стати ще й трохи електростанціями", - заявив голова комітету Андрій Герус.
Він додав, що механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому у червні 2023 року Закону про відновлення та зелену трансформацію енергетичної системи України.
"Для нашої лікарні одержані за відпущену електроенергію кошти забезпечать значну економію", - прокоментувала головна лікарка Хмельнцького ЛДЦ Людмила Слободяник.
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