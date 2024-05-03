В Україні вперше лікарня почала продавати електроенергію

З травня вперше в Україні медичний заклад почав продавати електроенергію, яка виробляється на її сонячні електростанції, розташованій на дахах. Про це повідомляє сайт парламентського комітету з питань енергетики.

Йдеться про Хмельницький лікувально-діагностичний центр, де на дахах трьох поліклінік минулого року було встановлено СЕС потужністю 100 кВт.

Тепер коли СЕС виробляє електроенергії більше, ніж споживають поліклініки, надлишок продається в мережу. За першу добу роботи Хмельницької лікарні у статусі активного споживача було продано понад 100 кВт-год на мережу.

"Цей випадок поки що унікальний: вперше лікарня стала виробником електричної енергії й видає додаткові кіловати в енергосистему. Сотні лікарень зможуть стати ще й трохи електростанціями", - заявив голова комітету Андрій Герус.

Він додав, що механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки ухваленому у червні 2023 року Закону про відновлення та зелену трансформацію енергетичної системи України.

"Для нашої лікарні одержані за відпущену електроенергію кошти забезпечать значну економію", - прокоментувала головна лікарка Хмельнцького ЛДЦ Людмила Слободяник. ‎