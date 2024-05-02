Україна готова запропонувати Туреччині підземні сховища для газових резервів - Чернишов

Група Нафтогаз розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.

Про це сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов на зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Групи.

"Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах", - сказав Чернишов.

В межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу. Чернишов переконаний, що співпраця з Туреччиною сприятиме стабільності та енергетичній безпеці регіону.

Як повідомлялося, Група Нафтогаз планує розглянути збільшення інвестицій у розвиток сектору відновлюваної енергетики.