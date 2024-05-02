Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна готова запропонувати Туреччині підземні сховища для газових резервів - Чернишов
23:08 02.05.2024 |
Група Нафтогаз розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.
Про це сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов на зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Групи.
"Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах", - сказав Чернишов.
В межах зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу. Чернишов переконаний, що співпраця з Туреччиною сприятиме стабільності та енергетичній безпеці регіону.
Як повідомлялося, Група Нафтогаз планує розглянути збільшення інвестицій у розвиток сектору відновлюваної енергетики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна готова запропонувати Туреччині підземні сховища для газових резервів - Чернишов
|Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги - Шмигаль
|ЄС продовжив до кінця року пільгові заходи державної допомоги фермерам
|Глава Нацбанку порахував, чи покриють активи РФ збитки України від війни
|Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати
|Експорт е/е у квітні знизився в 13 разів, імпорт зріс більше ніж на третину - «Д.Трейдінг»
Бізнес
|Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій
|У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice