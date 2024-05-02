Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 17:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укренерго фіксує профіцит у мережі в денні години
14:22 02.05.2024 |
Внаслідок активної роботи електростанцій на відновлювальних джерелах удень в енергосистемі фіксується профіцит, водночас у вечірні години через наслідки російських атак - дефіцит.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 1 травня, з 10:50 до 16:00, робота об'єктів ВДЕ обмежувалась", - йдеться у повідомленні.
При цьому через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії.
Зазначається, що 2 травня станом на 09:30 споживання електроенергії на 1,6% вище за показник попереднього дня. Через ушкодження магістральних мереж застосовуються обмеження електропостачання для промисловості на Криворіжжі та обмеження для побутових споживачів на Харківщині.
Імпорт електроенергії 2 травня запланований протягом майже всієї доби (за виключенням денних годин) з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови загальним обсягом 8 471 МВт-год.
Як повідомлялося, внаслідок бойових дій в Україні станом на ранок 2 травня є знеструмлені споживачі у 8 областях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
ТОП-НОВИНИ
|Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт е/е у квітні знизився в 13 разів, імпорт зріс більше ніж на третину - «Д.Трейдінг»
|З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
|Аграрії: через стрімку зміну клімату жнива можуть початися аномально рано - вже у травні
|Нафта дорожчає після обвалу напередодні, Brent близько $83,9 за барель
|Укрзалізниця запускає в роботу єдине цифрове вікно для вантажовласників
|Укренерго фіксує профіцит у мережі в денні години
|Виплата пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, відновлюється після її проходження - Мінсоцполітики
Бізнес
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій
|У Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata