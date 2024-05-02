Укренерго фіксує профіцит у мережі в денні години

Внаслідок активної роботи електростанцій на відновлювальних джерелах удень в енергосистемі фіксується профіцит, водночас у вечірні години через наслідки російських атак - дефіцит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 1 травня, з 10:50 до 16:00, робота об'єктів ВДЕ обмежувалась", - йдеться у повідомленні.

При цьому через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії.

Зазначається, що 2 травня станом на 09:30 споживання електроенергії на 1,6% вище за показник попереднього дня. Через ушкодження магістральних мереж застосовуються обмеження електропостачання для промисловості на Криворіжжі та обмеження для побутових споживачів на Харківщині.

Імпорт електроенергії 2 травня запланований протягом майже всієї доби (за виключенням денних годин) з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови загальним обсягом 8 471 МВт-год.

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій в Україні станом на ранок 2 травня є знеструмлені споживачі у 8 областях.