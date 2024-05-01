Енергетики заживили усіх споживачів на Дніпропетровщині після обстрілів

Енергетики відновили електропостачання всіх споживачів у Дніпропетровській області, що знеструмлювалися через російські атаки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Усіх споживачів, що знеструмлювалися через бойові дії, заживлено. У м. Нікополь внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, від газопостачання відключено 15 споживачів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Донеччині ремонтні бригади заживили 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 2,4 тис., на Херсонщині - 559 абонентів. У Сумській області енергетики заживили дві повітряні лінії, які були відключені внаслідок бойових дій.

Через бойові дії залишаються знеструмленими 26,1 тис. споживачів на Харківщині, 45,6 тис. - на Донеччині, 28,8 тис. - на Херсонщині, 1,5 тис. - на Чернігівщині. Без світла також 11,3 тисячі абонентів на Сумщині та 3,7 тис. - у Запорізькій області.

У Харківській області через мережеві обмеження відключено близько 200 тисяч абонентів.

У Чернігівській області в одному з населених пунктів пошкоджено газопровід. Відключено від газопостачання 340 споживачів.

Як повідомлялося, за добу 29 квітня енергетики відновили електропостачання майже 26,9 тис. споживачів, які знеструмлювалися через різні причини.