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Енергетики заживили усіх споживачів на Дніпропетровщині після обстрілів
13:51 01.05.2024 |
Енергетики відновили електропостачання всіх споживачів у Дніпропетровській області, що знеструмлювалися через російські атаки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Усіх споживачів, що знеструмлювалися через бойові дії, заживлено. У м. Нікополь внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, від газопостачання відключено 15 споживачів», - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Донеччині ремонтні бригади заживили 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 2,4 тис., на Херсонщині - 559 абонентів. У Сумській області енергетики заживили дві повітряні лінії, які були відключені внаслідок бойових дій.
Через бойові дії залишаються знеструмленими 26,1 тис. споживачів на Харківщині, 45,6 тис. - на Донеччині, 28,8 тис. - на Херсонщині, 1,5 тис. - на Чернігівщині. Без світла також 11,3 тисячі абонентів на Сумщині та 3,7 тис. - у Запорізькій області.
У Харківській області через мережеві обмеження відключено близько 200 тисяч абонентів.
У Чернігівській області в одному з населених пунктів пошкоджено газопровід. Відключено від газопостачання 340 споживачів.
Як повідомлялося, за добу 29 квітня енергетики відновили електропостачання майже 26,9 тис. споживачів, які знеструмлювалися через різні причини.
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