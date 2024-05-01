У квітні розпочав свою роботу електронний тендерний майданчик Gazotrade. Це платформа, на якій проводяться регулярні тендери з пошуку покупця або продавця в сегменті нафтопродуктів та природного газу.

За перший місяць роботи на майданчику зареєструвалось 73 користувачі та 46 компаній, які регулярно беруть участь в тендерах. Станом на сьогодні майданчик вже успішно провів 6 тендерів з пошуку покупця на газовий конденсат, 3 тендери з продажу нафти та 3 тендери з продажу газу нафтового скрапленого. Загальна вартість проведених тендерів склала 163 593 600,00 грн.

Окрім зазначеного, платформа дозволяє проводити тендери щодо наступних продуктів: природний газ, бензин, дизельне пальне, широка фракція легких вуглеводнів. Товарна номенклатура буде збільшуватись, відповідаючи запитам ринку.

Gazotrade пропонує такі типи тендерів: тендер продавця - класичний аукціон на підвищення підсумкової ціни; тендер покупця - редукціон за голландською моделлю; тендер в режимі закритих цінових пропозицій - багатораундний тендер, де на кожному етапі учасник може змінити свою цінову пропозицію та обсяг продукції, а перемагає одночасно декілька учасників із найвищими цінами, які сукупно готові придбати увесь запропонований обсяг продукції.

Gazotrade - це повністю український ІТ-продукт, розроблений командою програмістів та вихідців з ринку нафтопродуктів і природного газу. Платформа створена для забезпечення вільного доступу учасників ринку та створення прозорих ринкових умов та цінових індикаторів. Платформа повністю відповідає запитам ринку та постійно вдосконалюється, враховуючи відгуки користувачів.

Платформа пропонує реєстрацію в режимі учасника тендеру, що вимагає лише заповнення анкети і надання базових статутних документів. Для учасників тендерів користування платформою безкоштовне. Для отримання доступу до організації торгів, потрібно укласти ліцензійний договір із правовласником платформи та сплачувати винагороду за використання компʼютерної програми.