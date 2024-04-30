Техаські компанії переходять до спалювання газу в факелах через низькі ціни

Оператори, які бурять нафту в Техасі, намагаються утилізувати свій надлишок природного газу в умовах перенасичення поставок і низьких цін, що викликає різке зростання запитів на спалювання, повідомляє Reuters.

Залізнична комісія Техасу (RRC), яка регулює нафтову та газову промисловість штату, минулого тижня схвалила 21 запит на звільнення від операторів, в основному на сланцевих родовищах Permian та Eagle Ford, для спалювання на факелах, що більш ніж у чотири рази перевищує рівень, схвалений у цей час минулого року.

Спалювання в факелах або спалювання непотрібного газу в останні роки потрапило під більш пильний контроль регуляторів на тлі поштовхів екологічних груп та інших придушити практику, яка виділяє парникові гази, щоб допомогти уповільнити зміну клімату.

Однак виробники зараз стикаються з дилемою: ціни на сиру нафту торгуються вище 80 доларів за барель, а газ залишається на низькому рівні, або навіть стають від'ємними в деяких штатах.

«Ми вважаємо, що оператори, в основному, використовуватимуть усі інструменти в своєму наборі інструментів, щоб спробувати продовжити видобуток нафти, тому що повернення нафти зараз досить високе», - сказав Джейсон Фейт, радник постачальника енергетичних даних Enverus.

«Спалювання на факелі скрізь стає все більш складним, тому я думаю, що вони, ймовірно, не хочуть цього робити, але це було б краще, ніж закривати будь-які свердловини», - додав він.

За словами RRC, оператори можуть вимагати звільнення від правил спалювання в Техасі з міркувань безпеки, технічного обслуговування або надзвичайних ситуацій, а також протягом перших десяти днів видобутку при запуску нової свердловини.

Devon Energy запросила 12 із цих винятків для своєї діяльності в Ігл-Форді на півдні Техасу, тоді як Callon, яку придбала Apache на початку квітня, зробив шість запитів на об'єкти в Пермському басейні. Усі вони були схвалені.

Ціни на газ у багатьох штатах, включаючи Техас, кілька разів падали нижче нуля за останній місяць або близько того через низький попит, достатню кількість відновлюваних джерел електроенергії, збої в трубопроводах та інші роботи, які затримували газ у найбільшому нафтовидобувному штаті країни.

Згідно з даними SNL Energy на терміналі LSEG, спотовий природний газ у Х'юстонському судновому каналі в Техасі, ціна, яку промисловість використовує для Eagle Ford, цього року становила в середньому 1,68 долара за мільйон британських теплових одиниць (ммБте).

Це можна порівняти із середнім 2,26 долара за мм БТЕ у 2023 році та 4,07 долара за мм БТЕ за п'ятирічний період з 2018 по 2022 рік.

Тим часом, згідно з даними LSEG, ціни на хабі Ваха в західному Техасі закрилися на рівні мінус 2,99 долара за ммБТЕ в середині квітня, що є найнижчим показником з грудня 2022 року, що означає, що оператори повинні платити за те, щоб забрати газ.

Хоча ціни Waha трохи відновилися, вони залишаються на низькому рівні.

Постачання попутного газу, швидше за все, скоро не скоротиться, оскільки все більше виробників продовжують гнатися за прибутковими барелями нафти в пермському періоді.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA), видобуток газу в Пермі наступного місяця зросте на 140 мільйонів кубічних футів на день (mcfd) до 25,2 мільярда кубічних футів на день (bcfd).

