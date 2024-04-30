НКРЕКП з 30 травня може підвищити нічні price caps на РДН і ВДР на третину і на балансувальному ринку на 25%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 30 травня може збільшити максимальні граничні тарифи в період з 23:00 до 07:00 на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) з 3000 до 4000 грн/МВт-год, і на балансувальному ринку - з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у вівторок через схвалення проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку і балансувальному ринку".

Документ разом з обґрунтовувальними матеріалами буде оприлюднено на офіційному вебсайті Нацкомісії для отримання зауважень і пропозицій.

"Рішення ухвалюватиметься після відкритих публічних обговорень. Закликаю всіх учасників ринку долучитися до них. Мета - щоб у нас гарантовано був імпорт - це перше. І друге - дати сигнал інвесторам і виробникам щодо спорудження нової генерації", - заявив на засіданні голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Він не виключив, що в результаті обговорень в остаточному варіанті регулятор може ухвалити рішення про підвищення price caps не лише в нічні, але також і в пікові години доби.

Як ідеться в обґрунтуванні НКРЕКП до проєкту постанови, у зв'язку з постійними обстрілами критичної інфраструктури та втратою значних обсягів генерувальних потужностей виникає необхідність підвищення ліквідності на ринку е/е, що, зокрема, надасть змогу генерувальним компаніям отримати кошти на покриття значних витрат на проведення ремонтних робіт і відновлення обладнання.

Крім того, як зазначили в Нацкомісії, зберігається загроза продовження російських обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, що може спричинити виникнення додаткового непрогнозованого дефіциту генерувальних потужностей та мережевих обмежень.

"Для збалансування енергосистеми та уникнення відключення споживачів необхідне залучення імпорту е/е, що своєю чергою потребує приведення у відповідність цін на ринках е/е України та що надасть змогу використати можливості комерційного імпорту та уникнути коливання цін в Україні щодо країн-імпортерів", - пояснили в НКРЕКП.

Спочатку НКРЕКП з 1 травня 2024 року мала намір повністю скасувати дію граничних цін (price caps) на електроенергію на РДН і ВДР.

Як повідомлялося, 9 листопада 2023 року НКРЕКП ухвалила постанову №2099 "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку і балансувальному ринку".

Згідно з документом, з 30 листопада 2023 року максимальні граничні ціни на РДН і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановили на такому рівні: з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 24:00 - 3 000 грн/МВт-год, з 07:00 до 08:00 і з 11:00 до 17:00 - 5 600 грн/МВт-год, з 08:00 до 11:00 - 6 900 грн/МВт-год, з 17:00 до 23:00 - 7 500 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна на РДН і ВДР - 10 грн/МВт-год.

Крім того, НКРЕКП з 10 квітня 2024 року затвердила нові максимальні граничні тарифи на балансувальному ринку на рівні 4000 грн/МВт-год - у період з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 24:00, і 8250 грн/МВт-год - у період з 7:00 до 23:00. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт-год.