Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру приєднання до газорозподільних мереж газотурбінних і газопоршневих установок, зокрема когенераційних установок на період дії воєнного стану.

Згідно з постановою "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року №355", ухваленою на засіданні регулятора у вівторок, для зазначених об'єктів буде, зокрема, скорочено строки надання послуги приєднання до газорозподільних систем, а також зменшено кількість документів для отримання послуги приєднання.

"Операторам ГРМ при наданні послуг з приєднання газотурбінних або газопоршневих установок, зокрема когенераційних установок, після укладення договору на приєднання забезпечити приєднання об'єкта замовника протягом місячного строку", - йдеться в документі.

Згідно з обґрунтуванням регулятора до ухваленого рішення, у зв'язку з атаками на енергетичні об'єкти інфраструктури виникла потреба посилення її стійкості, гнучкості та децентралізації енергосистеми, зокрема шляхом розвитку розподіленої генерації.

"Встановлення газотурбінних або газопоршневих установок, зокрема когенераційних установок... є одним зі сталих рішень, що надасть змогу диверсифікувати джерела виробництва електричної енергії та забезпечити покриття дефіциту потужності в енергетичній системі України", - пояснили в Нацкомісії.

Згідно з постановою НКРЕКП від 29 березня 2022 р. "Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану", прискорена процедура підключення до газорозподільних мереж поширюється на об'єкти для тимчасового розміщення переміщених осіб та/або задоволення потреб підприємств зі сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України і Міністерства економіки України, а також держконцерну "Укроборонпром", які залучені до виконання робіт на об'єктах, які не є об'єктами тимчасового розміщення переміщених осіб.