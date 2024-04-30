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АНАЛІТИКА

Міністри енергетики країн G7 домовилися закрити свої вугільні електростанції не пізніше 2035 року

 

Міністри енергетики провідних країн G7 домовилися про закриття вугільних електростанцій не пізніше 2035 року. Це є значним кроком на шляху до відмови від викопного палива, пише Reuters.

"Існує технічна угода, остаточну політичну угоду ми укладемо у вівторок (30 квітня - ред.)", - заявив міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратін, який головує на міністерській зустрічі G7 в Турині (Італія).

У вівторок міністри опублікують підсумкове комюніке, в якому детально викладуть зобов'язання G7 щодо декарбонізації своїх економік.

Джільберто Пікетто-Фратін сказав, що міністри також обмірковують потенційні обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європу, які Європейська комісія має запропонувати в короткостроковій перспективі.

"Це питання стоїть на технічному та політичному порядку денному (G7). Ми працюємо над цим питанням, я не можу сказати більше...Якщо буде остаточне рішення, я повідомлю про нього", - повідомив міністр під час брифінгу.

Угода про вугілля означатиме значний крок у напрямку, визначеному торік на кліматичному саміті ООН COP28, щодо поступової відмови від викопних видів палива, серед яких вугілля є найбільш забруднюючим.

Минулого року Італія виробила 4,7% всієї електроенергії за допомогою кількох вугільних станцій. Рим планує вимкнути свої станції до 2025 року, за винятком острова Сардинія, де крайній термін - 2028 рік.

У Німеччині та Японії вугілля відіграє більшу роль, а частка електроенергії, виробленої на цьому виді палива, торік перевищила 25% від загального обсягу.

Минулого року G7 пообіцяла зробити пріоритетними конкретні кроки для поступової відмови від вугільної енергетики, не вказавши при цьому певного терміну.
За матеріалами: Mezha.media
 

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