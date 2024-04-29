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АНАЛІТИКА

Атаковано енергооб'єкт на сході країни, Україна отримувала й передавала е/е до Польщі - Міненерго

 

За останню добу ворог атакував енергетичний об'єкт на сході України, пошкоджено обладнання, відключалася повітряна лінія.

"На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалися підстанція та під'єднані до неї побутові споживачі", - повідомило Міністерство енергетики в понеділок.

За інформацією відомства, в неділю, 28 квітня, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовували графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і в понеділок. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

У неділю через сонячну погоду і, відповідно, активне вироблення електроенергії сонячними електростанціями оператор системи передачі в ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ загальним обсягом 2278 МВт-год.

"Водночас у денні години Україна за запитом Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу - прийняла надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год", - зазначили в міністерстві.

У свою чергу після проходження пікових годин Україна за запитом Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт-год.

Аварійна допомога за запитом українського оператора системи передачі з сусідніх країн минулої доби не залучалася.

За даними Міненерго, 29 квітня прогнозується імпорт електроенергії обсягом 9816 МВт-год. У невеликому обсязі вдень заплановано експорт до Молдови - 100 МВт-год.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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