Латвія передала Україні трансформатор із Ризької ГЕС та інше обладнання

Латвійська компанія "Latvenergo" з метою відновлення енергосистеми України передала українській стороні енергетичне обладнання.

Про це повідомляє Delfi, передає Укрінформ.

Як зазначається, Україні було подаровано: трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС; компресор стиснутого повітря GR110; 60 тонн трансформаторної олії. З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати сплачені Євросоюзом.

«З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе!», - закликав адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.

«З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе!», - закликав адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.