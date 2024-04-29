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Латвія передала Україні трансформатор із Ризької ГЕС та інше обладнання
10:41 29.04.2024 |
Латвійська компанія "Latvenergo" з метою відновлення енергосистеми України передала українській стороні енергетичне обладнання.
Про це повідомляє Delfi, передає Укрінформ.
Як зазначається, Україні було подаровано: трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС; компресор стиснутого повітря GR110; 60 тонн трансформаторної олії. З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати сплачені Євросоюзом.
«З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе!», - закликав адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.
«З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе!», - закликав адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.
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