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Японія надішле Україні понад 100 потужних генераторів
18:49 27.04.2024 |
Українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенком провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).
Як наголосили у пресслужба Міненерго, міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.
За підсумками зустрічі сторони домовилися про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.
Як повідомлялося, у лютому JICA і уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для програми екстреного відновлення (Фаза 3).
Для потреб нашого енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та інше.
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