Лібералізація енергоринку відкладається. НКРЕКП поки що не буде скасовувати прайскепи

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), змінила проєкт постанови про зміну граничних цін на ринку електроенергії для бізнесу. Про це свідчить порядок денний засідання, яке має відбутися 30 квітня.

Попередня чернетка постанови передбачала скасування граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Тепер НКРЕКП розглядатиме варіант їхнього підвищення у нічні години з 30 травня.

Ось як планують змінити граничні ціни для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку:

→ верхні:

* з 23:00 до 07:00 - підвищити з 3000 до 4000 грн/МВт·год;

* з 07:00 до 08:00 - залишити 5600 грн/МВт·год;

* з 08:00 до 11:00 - залишити 6900 грн/МВт·год;

* з 11:00 до 17:00 - залишити 5600 грн/МВт·год;

* з 17:00 до 23:00 - залишити 7500 грн/МВт·год.

→ нижні:

* протягом доби - залишити 10 грн/МВт·год.

Для ринку, що балансує, максимальна гранична ціна залишиться 8250 грн/МВт·год з 7:00 до 23:00 та підвищиться з 4000 до 5000 грн/МВт·год в інші години, мінімальна - 0,01 грн за МВт-год.

Ринок "на добу наперед" (РДН) - центральний сегмент ринку електричної енергії, який формує ціновий орієнтир для всіх інших ринків. На ньому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами. На цьому ринку електроенергії торгується 30-40% від усієї української електроенергії.