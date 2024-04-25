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Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії
11:32 25.04.2024 |
Споживання електроенергії на 10% нижче, ніж вчора в ранкові часи, але більшу частину доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений четвертий день поспіль залучати аварійну допомогу більшу частину доби з енергосистем європейських країн. Проте, її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях.
"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.
Також, протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 205 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.
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