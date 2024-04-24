Енергетики обмежуватимуть ввечері енергопостачання для промисловості в усіх регіонах

24 квітня з 18:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності) по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес - максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення", - додали у компанії.