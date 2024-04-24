Укренерго третій день поспіль залучає аварійну допомогу майже цілодобово

Через спричинений російськими обстрілами дефіцит потужності НЕК "Укренерго" протягом майже усієї доби 24 квітня залучає аварійну допомогу з Європи для підтримки енергосистеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

Зазначається, що у середу на 09:30 рівень споживання на 10% перевищує відповідний показник попереднього дня. Дефіцит електроенергії в енергосистемі наявний протягом всієї доби.

"Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - наголосили в Укренерго.

Для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині, продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Імпорт електроенергії 24 квітня запланований протягом майже всієї доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 764 МВт-год. Експорт не планується.

Як повідомлялося, через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕСу.

Починаючи із 15 квітня НЕК "Укренерго" щодня залучає аварійну допомогу для покриття дефіциту потужності в енергосистемі.