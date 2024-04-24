Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики України акумулював близько €410 мільйонів - Шмигаль

 

У Фонді підтримки енергетики України зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти», - поінформував він.

Прем'єр зазначив, що Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.

Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.

Водночас прем'єр підкреслив, що децентралізована генерація - дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.

«80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності», - запевнив Шмигаль.

Як повідомлялося, через російську атаку у ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК «Укренерго» та електростанції у п'яти областях. Зокрема, постраждало обладнання двох ТЕС компанії ДТЕК. На Київщині зруйнована Трипільська ТЕС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5860
  0,1976
 0,50
EUR
 1
 42,2620
  0,0498
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3897  0,17 0,42 39,9597  0,20 0,50
EUR 42,1145  0,21 0,50 42,9172  0,23 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,20 0,52 39,5950  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес