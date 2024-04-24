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Фонд підтримки енергетики України акумулював близько €410 мільйонів - Шмигаль
23:23 23.04.2024 |
У Фонді підтримки енергетики України зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
«У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти», - поінформував він.
Прем'єр зазначив, що Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.
Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.
Водночас прем'єр підкреслив, що децентралізована генерація - дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.
«80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності», - запевнив Шмигаль.
Як повідомлялося, через російську атаку у ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК «Укренерго» та електростанції у п'яти областях. Зокрема, постраждало обладнання двох ТЕС компанії ДТЕК. На Київщині зруйнована Трипільська ТЕС.
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