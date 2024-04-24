Фонд підтримки енергетики України акумулював близько €410 мільйонів - Шмигаль

У Фонді підтримки енергетики України зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13-ти країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти», - поінформував він.

Прем'єр зазначив, що Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення українського енергосектору.

Своєю чергою Литва передасть обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямує 400 генераторів.

Водночас прем'єр підкреслив, що децентралізована генерація - дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.

«80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності», - запевнив Шмигаль.

Як повідомлялося, через російську атаку у ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК «Укренерго» та електростанції у п'яти областях. Зокрема, постраждало обладнання двох ТЕС компанії ДТЕК. На Київщині зруйнована Трипільська ТЕС.