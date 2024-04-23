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Оператор ГТС купуватиме газ у європейських трейдерів по-новому
16:16 23.04.2024 |
"Оператор ГТС України" анонсувала закупівлі природного газу для власних потреб від нерезидентів, що зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Як наголошується, торги проходитимуть на новій секції "Закупівлі: імпорт, митний склад" на майданчику "Української енергетичної біржі".
"Під час торгів у цій секції учасники-нерезиденти можуть пропонувати замовнику свій ресурс, що зберігається в ПСГ в режимі "митний склад" або на умовах передачі на транскордонних точках в Україну. Торги проводяться за принципом одностороннього зустрічного аукціону в ПП БЕТС", - йдеться у повідомленні.
Для участі в торгах по секції "Закупівлі: імпорт, митний склад" учасники мають акредитуватись на УЕБ, в тому числі - нерезиденти, що планують пропонувати свій ресурс зацікавленим українським покупцям.
Учасники можуть подавати заявки для продуктів: "Митний склад"; "Митний склад + Short-haul"; Interconnection point (наявні транскордонні точки для кордонів з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною). Ціна визначатиметься в євро.
На стартовому етапі запуску секції гарантійні внески для учасників не передбачаються, надалі УЕБ планує застосовувати свої клірингові механізми і для такого типу торгів.
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