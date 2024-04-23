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Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ
14:22 23.04.2024 |
Україна не планує проводити переговори з Росією про продовження контракту на транзит російського газу до Європи, який завершується в 2024 році, а також не планує жодних угод, заявив глава дивізіону зі співпраці з клієнтами "Оператора ГТС України" Андрій Прокоф'єв на конференції Flame.
За його словами, відсутність операцій із практичної точки зору означає, що Україна "не пропонуватиме жодних потужностей на аукціони".
Чинний транзитний контракт між "Газпромом" та "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй чи плати" 65 млрд куб. м у 2020 році та 40 млрд куб. м у наступні роки. Однак у 2022 році ОГТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через частину газопроводів і наразі забезпечує прийом не більше 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік).
Європейська модель бронювання газотранспортних потужностей передбачає їх розподіл не через довгострокові контракти, а через аукціони. Найближчий аукціон бронювання на 2025 рік у європейському галузевому календарі, як свідчать дані деяких платформ бронювання, заплановано на 1 липня. Далі потужності можуть пропонуватися на квартальних, місячних та добових аукціонах.
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