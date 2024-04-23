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Укренерго другий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи
12:06 23.04.2024 |
Через спричинений російськими обстрілами дефіцит потужності НЕК "Укренерго" протягом майже усієї доби 23 квітня залучатиме аварійну допомогу з Європи для підтримки енергосистеми. Для промисловості з 18:00 до 22:00 діятимуть обмеження електропостачання.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
"Сьогодні Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині, продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.
Зазначається, що у вівторок на 08:50 рівень споживання на 1% нижчий, ніж був у цей же час попереднього дня. Дефіцит електроенергії в енергосистемі наявний протягом всієї доби.
Імпорт електроенергії 23 квітня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 9 298 МВт-год. Експорт не планується.
Як повідомлялося, через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.
Починаючи із 15 квітня НЕК "Укренерго" щодня залучає аварійну допомогу для покриття дефіциту потужності в енергосистемі.
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