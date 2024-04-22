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АНАЛІТИКА

Галущенко закликав бізнес збільшити імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень

 

Міністерство енергетики закликає підприємства використовувати всі можливості для імпорту електроенергії, щоб уникнути потенційних обмежень у споживанні.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у ефірі телемарафону, інформує пресслужба Міненерго.

За його словами, в умовах регулярних російських атак на енергосектор міністерство працює над нарощуванням можливостей для імпорту електроенергії з європейських країн понад встановлені наразі 1,7 ГВт.

"Але є години, коли ми не вибираємо цей імпорт. Тому зараз проводимо роботу з підприємствами і бізнесом, щоб вони максимально контрактували імпорт електроенергії, тим самим гарантовано забезпечивши себе електроенергією і посиливши стійкість енергосистеми", - сказав Галущенко.

Він нагадав, що подібний досвід застосовувався у 2022 - 2023 роках.

"Закликаємо бізнес використовувати можливості імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині країни", - пояснив міністр.

Він нагадав, що постанова Кабінету Міністрів №1127 від 27 жовтня 2023 року гарантує промисловим споживачам стабільне постачання електроенергії за умови, що вони імпортують її частину. Обсяг імпорту, потрібний для уникнення відключень, має складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді у жовтні - квітні та 30% - у травні - вересні.

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання у разі їх запровадження. Можливі лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, введених системним оператором у разі екстреної ситуації для запобігання аварії в об'єднаній енергетичній системі.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Укренерго" буде змушене застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі в період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні та влітку цього року, попередив голова компанії Володимир Кудрицький.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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