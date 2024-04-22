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Ціни на газ для бізнесу в Україні посеред весни зросли до максимуму із середини січня
14:44 22.04.2024 |
Ціни на природний газ в Україні минулого тижня перевищили 16 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).
Це найвищий ріень за останні 5 місяців - з листопада минулого року, повідомляє галузеве видання ExPro.
За даними котирувань Natural gas ExPro станом на п'ятницю, 19 квітня, природний газ в Україні торгувався за цінами 15 900 - 16 050 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), за тиждень ціни зросли приблизно на 8% або майже на 1 200 грн.
"Стабільний попит на внутрішньому ринку, високі ціни на природний газ у Європі, а також поведінка продавців, які не поспішають реалізувати власний ресурс - основні причини зростання цін на природний газ на українському ринку впродовж минулого тижня", - пояснюють аналітики видання.
Як повідомлялося, ціни на газ на європейській біржі різко зросли у квітні, після повідомлень про ракетні удари росіян по українським підземним сховищам газу, які використовують європейські трейдери.
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