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АНАЛІТИКА

Ціни на газ для бізнесу в Україні посеред весни зросли до максимуму із середини січня

Ціни на газ для бізнесу в Україні посеред весни зросли до максимуму із середини січня

 

Ціни на природний газ в Україні минулого тижня перевищили 16 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Це найвищий ріень за останні 5 місяців - з листопада минулого року, повідомляє галузеве видання ExPro.

За даними котирувань Natural gas ExPro станом на п'ятницю, 19 квітня, природний газ в Україні торгувався за цінами 15 900 - 16 050 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), за тиждень ціни зросли приблизно на 8% або майже на 1 200 грн.

"Стабільний попит на внутрішньому ринку, високі ціни на природний газ у Європі, а також поведінка продавців, які не поспішають реалізувати власний ресурс - основні причини зростання цін на природний газ на українському ринку впродовж минулого тижня", - пояснюють аналітики видання.

Як повідомлялося, ціни на газ на європейській біржі різко зросли у квітні, після повідомлень про ракетні удари росіян по українським підземним сховищам газу, які використовують європейські трейдери.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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