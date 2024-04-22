Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укренерго протягом доби залучає аварійну допомогу з чотирьох країн

 

Через спричинений останніми обстрілами дефіцит потужності НЕК "Укренерго" протягом усієї доби 22 квітня залучає аварійну допомогу для підтримки енергосистеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

Зазначається, що у понеділок на 9:30 рівень споживання на 4,7% вищий, ніж був в той таки час в п'ятницю, 19 квітня. Дефіцит електроенергії в енергосистемі наявний протягом всієї доби.

"Диспетчерський центр вимушений залучати протягом всієї доби аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.

Продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Зранку діють обмеження споживання на Харківщині, знеструмлено близько 224 тисяч побутових споживачів.

На одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок.

Імпорт електроенергії 22 квітня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 858 МВт-год. Експорт не планується.

Як повідомлялося, через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.

Починаючи із 15 квітня НЕК "Укренерго" щодня залучає аварійну допомогу для покриття дефіциту потужності в енергосистемі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7836
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 42,3118
  0,0703
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5550  0,10 0,26 40,1592  0,17 0,42
EUR 42,3271  0,13 0,32 43,1438  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7800  0,02 0,05 39,8200  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес