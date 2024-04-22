Укренерго протягом доби залучає аварійну допомогу з чотирьох країн

Через спричинений останніми обстрілами дефіцит потужності НЕК "Укренерго" протягом усієї доби 22 квітня залучає аварійну допомогу для підтримки енергосистеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

Зазначається, що у понеділок на 9:30 рівень споживання на 4,7% вищий, ніж був в той таки час в п'ятницю, 19 квітня. Дефіцит електроенергії в енергосистемі наявний протягом всієї доби.

"Диспетчерський центр вимушений залучати протягом всієї доби аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.

Продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Зранку діють обмеження споживання на Харківщині, знеструмлено близько 224 тисяч побутових споживачів.

На одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок.

Імпорт електроенергії 22 квітня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 858 МВт-год. Експорт не планується.

Як повідомлялося, через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.

Починаючи із 15 квітня НЕК "Укренерго" щодня залучає аварійну допомогу для покриття дефіциту потужності в енергосистемі.