У Харків привезуть газотурбінні електростанції. На відновлення ТЕЦ-5 потрібні роки

У Харків збираються привезти газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням. Про це розказав голова обласної адміністрації Олег Синєгубов після візиту до міста делегації послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН.

"Подякував делегатам за допомогу в забезпеченні області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку у вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.

Під час візиту дипломатів він запевнив, що влада має план, як забезпечити місто електроенергією.

"Маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", - цитує Терехова Суспільне.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, із дев'яти десятків закуплених за гроші USAID когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ) шість уже працюють у Харкові, місто пройшло з ними опалювальний сезон.

Раніше основним джерелом електроенергії для Харкова була ТЕЦ-5, яку пов'язують з Юрієм Бойком. Її директор Олександр Мінкович в інтерв'ю Суспільному розказав, що на відновлення станції підуть роки.

"Скільки років - це тяжко сказати. Відновлення зараз хоча б основних частин машинного залу - це першочергове завдання, і тут ці роботи триватимуть не місяць, вони довготривалі", - сказав він.