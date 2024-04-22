Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Харків привезуть газотурбінні електростанції. На відновлення ТЕЦ-5 потрібні роки

У Харків привезуть газотурбінні електростанції. На відновлення ТЕЦ-5 потрібні роки

 

У Харків збираються привезти газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням. Про це розказав голова обласної адміністрації Олег Синєгубов після візиту до міста делегації послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН.

"Подякував делегатам за допомогу в забезпеченні області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку у вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.

Під час візиту дипломатів він запевнив, що влада має план, як забезпечити місто електроенергією.

"Маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", - цитує Терехова Суспільне.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, із дев'яти десятків закуплених за гроші USAID когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ) шість уже працюють у Харкові, місто пройшло з ними опалювальний сезон.

Раніше основним джерелом електроенергії для Харкова була ТЕЦ-5, яку пов'язують з Юрієм Бойком. Її директор Олександр Мінкович в інтерв'ю Суспільному розказав, що на відновлення станції підуть роки.

"Скільки років - це тяжко сказати. Відновлення зараз хоча б основних частин машинного залу - це першочергове завдання, і тут ці роботи триватимуть не місяць, вони довготривалі", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7879
  0,1842
 0,47
EUR
 1
 42,3821
  0,1032
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5458  0,09 0,23 40,1563  0,16 0,41
EUR 42,3132  0,12 0,29 43,1342  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на 19.04.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес