Галущенко: Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС

Німеччина запропонувала Україні подивитися на німецькі закриті енергетичні об'єкти, на яких є обладнання, що може знадобитися Україні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати», - розповів міністр.

За його словами, якщо сьогодні говорити, що Українській державі треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що Україна на цю зиму його не отримає.

«Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є у наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів - ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності - ред.)», - заявив Галущенко.

Міністр зазначив, що допомога від партнерів України надходить постійно.

«Тобто, перше - це устаткування, друге - це енергетичний фонд підтримки України. Уже є ініціативи різних держав, зокрема Данії, щодо додаткового внесення коштів у цей фонд. Є ініціативи і від інших держав, і вони скоро будуть озвучені. Там суттєві кошти, які підуть у цей фонд підтримки енергетики України, і які ми одразу зможемо використовувати», - поінформував очільник Міненерго.

Як повідомлялося, Литва передасть Україні енергообладнання для ТЕС.