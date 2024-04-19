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АНАЛІТИКА

В Україні знову будуть вимикати світло бізнесу та промисловості

 

В енергосистемі України 19 квітня зберігається дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ударами по українським електростанціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів у Кривому Розі.

"Зранку діють обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині. Знеструмлено близько 203 тисяч споживачів", - повідомили в прес-службі.

"Укренерго" просить всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Відключення світла

Нагадаємо, 18 квітня через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Крім того, під ударами терористів - греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Зеленський заявив, що під загрозою від російського терору також є інфраструктура атомних станцій і мереж розподілу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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