МАГАТЕ знову зафіксувало вихідний артилерійський вогонь з території ЗАЕС

Присутні на Запорізькій АЕС експерти МАГАТЕ у черговий раз зафіксували вихідні постріли артилерії з району окупованої росіянами станції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.

"На додаток до сьогоднішнього повідомлення про спробу атаки безпілотником, експерти МАГАТЕ чули кілька вихідних артилерійських пострілів на початку тижня, що стало майже щоденним явищем протягом останніх тижнів і місяців", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що артилерійський вогонь поблизу майданчика на певному етапі також спровокував спрацювання сигналізації автомобілів, припаркованих біля адміністративної будівлі ЗАЕС.

"Я щиро сподіваюся, що наші заклики до максимальної військової стриманості - як на Раді керуючих МАГАТЕ, так і в Раді Безпеки ООН - будуть почуті, поки не стало занадто пізно", - заявив генеральний директор МАГАТЕ.

У заяві також повідомляється, що присутня на ЗАЕС команда Агентства також була поінформована російською окупаційною адміністрацію про те, що програму МАГАТЕ радіаційного захисту було переглянуто і тепер вона "приведена у відповідність до нормативно-правової бази Російської Федерації".

Також у МАГАТЕ повідомили, що експерти Агентства "все ще не отримали дозволу на відвідування всіх зон на станції, особливо західної сторони турбінних залів, ізоляційних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільчого пристрою 330 кіловольтів (кВ) розташованої поруч Запорізької теплової електростанції".

Як повідомляв Укрінформ, російська окупаційна адміністрація Запорізької АЕС повідомила у четвер присутнім на станції експертам МАГАТЕ про нову спробу атаки безпілотника на навчальний центр ЗАЕС, однак не надала інших подробиць та не пустили експертів до місця інциденту для його оцінки.