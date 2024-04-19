По ЗАЕС знову вдарив дрон. МАГАТЕ не допустили до місця влучання

Безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції у четвер 18 квітня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службу МАГАТЕ.

Як розповіли у МАГАТЕ, цього разу обійшлося без пошкоджень або людських жертв. Самі представники моніторингу, які знаходяться на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом.

Однак їм було відмовлено в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, для оцінки масштабів інциденту.

"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - сказано у повідомленні.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені.

Окупація Росією Запорізької АЕС

Нагадаємо, найбільша в Європі АЕС була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

9 квітня цього року росіяни зімітували так звану "атаку дронів" на Запорізьку АЕС та намагалися звинуватити у цьому Україну. Водночас українське ГУР попередило, що Росія знову запустила хвилю провокацій на станції з метою дискредитації українських військових.