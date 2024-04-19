Фінансові новини
- |
- 19.04.24
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
По ЗАЕС знову вдарив дрон. МАГАТЕ не допустили до місця влучання
23:57 18.04.2024 |
Безпілотник атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції у четвер 18 квітня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службу МАГАТЕ.
Як розповіли у МАГАТЕ, цього разу обійшлося без пошкоджень або людських жертв. Самі представники моніторингу, які знаходяться на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку за місцевим часом.
Однак їм було відмовлено в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, для оцінки масштабів інциденту.
"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", - сказано у повідомленні.
Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені.
Окупація Росією Запорізької АЕС
Нагадаємо, найбільша в Європі АЕС була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.
9 квітня цього року росіяни зімітували так звану "атаку дронів" на Запорізьку АЕС та намагалися звинуватити у цьому Україну. Водночас українське ГУР попередило, що Росія знову запустила хвилю провокацій на станції з метою дискредитації українських військових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Виробник Iris-T анонсував передачу Україні ще однієї ЗРК найближчими тижнями
|Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
|Посол розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Конгрес США
|Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|По ЗАЕС знову вдарив дрон. МАГАТЕ не допустили до місця влучання
|Данія стала першою країною, яка закупить зброю для ЗСУ в українських виробників
|G7 розглядає $300 мільярдів заморожених активів РФ як заставу для кредитів Україні - Домбровскіс
|Укренерго отримало від німецьких партнерів обладнання для відновлення на €800 тисяч
|Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів - Єврокомісія
|Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України
Бізнес
|AMD випустила настільні процесори Ryzen PRO 8000G та мобільні чипи Ryzen PRO 8040
|Економіка Британії буде одним з найбільших переможців революції ШІ – прогноз МВФ
|Ілон Маск тепер хоче брати гроші з нових користувачів X
|DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій
|Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11
|Western Digital готується випустити першу SD-карту ємністю 4 ТБ у 2025 році
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший