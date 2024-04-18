Укренерго зараз не планує обмежень енергопостачання для населення

Застосування графіків відключень електроенергії до побутових споживачів по всій Україні зараз не планується.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Зараз ми не плануємо застосовувати графіки відключень побутових споживачів. Це, на жаль, не стосується Харкова, де пошкоджені практично всі основні об'єкти енергосистеми", - сказав Кудрицький.

Він повідомив, що дефіцит потужності є наслідком масованих ракетно-дронових російських атак на електростанції. Крім того, через похолодання збільшується споживання електроенергії.

За словами очільника Укренерго, зараз сумарний обсяг імпорту та аварійної допомоги, що залучаються для підтримки енергосистеми, перевищує потужність одного атомного енергоблока.

"Ситуація дефіциту в українській енергосистемі може траплятися час від часу. Це пов'язано з тим, що повне відновлення електростанцій займе тривалий час. Ми зараз знаходимося у періоді сезонної ремонтної кампанії на атомних електростанціях, і все більше потужностей виходитиме у ремонт", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, упродовж майже всієї доби 18 квітня в енергосистемі наявний дефіцит електроенергії. НЕК "Укренерго" залучає аварійну допомогу, для промисловості з 18:00 до 22:00 діятимуть обмеження споживання.