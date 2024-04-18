В енергосистемі дефіцит: для промисловості будуть застосовані обмеження

Через дефіцит в енергосистемі, з 18:00 до 22:00 для промисловості будуть застосовані обмеження.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості", - йдеться у повідомленні.

Обмеження не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії буде наявний в енергосистемі протягом майже всієї доби.