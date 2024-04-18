Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В енергосистемі дефіцит: для промисловості будуть застосовані обмеження

 

Через дефіцит в енергосистемі, з 18:00 до 22:00 для промисловості будуть застосовані обмеження.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості", - йдеться у повідомленні.

Обмеження не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії буде наявний в енергосистемі протягом майже всієї доби.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5451
  0,0286
 0,07
EUR
 1
 42,0562
  0,0660
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес