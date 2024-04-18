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В енергосистемі дефіцит: для промисловості будуть застосовані обмеження
14:00 18.04.2024 |
Через дефіцит в енергосистемі, з 18:00 до 22:00 для промисловості будуть застосовані обмеження.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості", - йдеться у повідомленні.
Обмеження не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.
За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії буде наявний в енергосистемі протягом майже всієї доби.
За матеріалами:
Економічна правда
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