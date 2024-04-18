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АНАЛІТИКА

Завтра можуть обмежити електропостачання для промисловості в усіх областях - Укренерго

 

У четвер, 18 квітня, з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати обмеження енергопостачання промислових споживачів по всіх регіонах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» повідомляє, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності). Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України", - йдеться повідомленні.

Зазначається, що у разі потреби застосовувати обмеження їхній обсяг буде незначним. Обмеження не застосовуватимуться для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності", - наголосили в Укренерго.

Оператор енергосистеми просить українців ощадливо споживати електроенергію, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії.

Як повідомлялося, 15 та 16 квітня у вечірні години Укренерго було змушене залучати аварійну допомогу з європейських країн для збалансування енергосистеми.

Через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.
 

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