Укренерго пропонує бізнесу долучитись до розбудови розподіленої генерації

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав український бізнес долучитися до розбудови власної генерації.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців України, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Укренерго у Фейсбуці.

"Керівник Укренерго зазначив, що значні руйнування об'єктів енергосистеми, яких вже завдала Росія, відчутно зменшують її можливість покриття потреб споживачів. Особливо ризикованими є період літньої спеки та опалювальний сезон, навіть за умови відсутності нових ударів з боку ворога. В цій ситуації для промисловості та бізнесу єдиним ефективним шляхом забезпечення надійного енергопостачання є розвиток власної генерації та систем зберігання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зі своєї сторони Укренерго працює над вирішенням у найближчій перспективі проблеми накопичення боргів на балансуючому ринку, який є одним з найбільш цікавих для інвесторів.

Іншим напрямком роботи над створенням привабливих для інвесторів умов є впровадження можливості для Укренерго укладати довгострокові контакти на надання допоміжних послуг. Зазначається, що забезпечення гарантованого попиту на такі послуги збільшить зацікавленість українських та міжнародних фінансових установ в інвестуванні в енергетичні проєкти.

"Враховуючи ситуацію і наші прогнози, ми знаходимося в стані стабільного дефіциту в енергосистемі. В цій ситуації кожен бізнес потенційно може стати більш енергетично стійким. Наша задача, як оператора енергосистеми, зробити так, щоб нові енергоустановки не просто забезпечували надійність, а на них можна було заробляти, щоб вони були економічно доцільними та окупними", - зауважив Кудрицький.

Як повідомлялося, через масовані атаки росіян з 22 березня були знищені Бурштинська, Ладижинська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції. Масштабних руйнувань зазнала ДніпроГЕС.

ГС "Біоенергетична асоціація України" пропонує для влади ряд кроків, що дозволять запустити розвиток розподіленої генерації. Зокрема, розповсюдити програму "Доступні кредити 5-7-9" на такі проєкти.