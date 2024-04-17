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АНАЛІТИКА

Оператор ГТС України презентував Стратегію розвитку на 2024-2029 роки

 

Генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа під час робочої наради в Міненерго представив Стратегічний план розвитку ОГТСУ на 2024-2029 роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, передає Укрінформ.

Стратегія визначає місію, стратегічні цілі та ініціативи, які забезпечать стабільність та розвиток ОГТСУ в нових ринкових реаліях. Зокрема, зосереджується на необхідності оптимізації ГТС, визначенні альтернативних джерел газопостачання України та підготовці ОГТСУ до сценарію нульового транзиту.

Зазначається, що документ розроблено у відповідності до положень національного законодавства, Статуту компанії та на виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), закріплених у Меморандумі про економічну та фінансову політику, та погоджено Наглядовою радою в межах повноважень, визначених чинним Статутом Товариства.

Як повідомлялося, серед пріоритетних проєктів Оператора ГТС України в 2024 році - збереження чинних умов для клієнтів на весь сезон 2024/25 та збільшення доступних маршрутів транспортування газу до ГТС України. Зокрема, ОГТСУ спільно з національним енергетичним регулятором (НКРЕКП) працює над продовженням дії чинного тарифу для послуги shorthaul до 1 квітня 2025 року.
 

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