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Оператор ГТС України презентував Стратегію розвитку на 2024-2029 роки
23:10 16.04.2024 |
Генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа під час робочої наради в Міненерго представив Стратегічний план розвитку ОГТСУ на 2024-2029 роки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, передає Укрінформ.
Стратегія визначає місію, стратегічні цілі та ініціативи, які забезпечать стабільність та розвиток ОГТСУ в нових ринкових реаліях. Зокрема, зосереджується на необхідності оптимізації ГТС, визначенні альтернативних джерел газопостачання України та підготовці ОГТСУ до сценарію нульового транзиту.
Зазначається, що документ розроблено у відповідності до положень національного законодавства, Статуту компанії та на виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), закріплених у Меморандумі про економічну та фінансову політику, та погоджено Наглядовою радою в межах повноважень, визначених чинним Статутом Товариства.
Як повідомлялося, серед пріоритетних проєктів Оператора ГТС України в 2024 році - збереження чинних умов для клієнтів на весь сезон 2024/25 та збільшення доступних маршрутів транспортування газу до ГТС України. Зокрема, ОГТСУ спільно з національним енергетичним регулятором (НКРЕКП) працює над продовженням дії чинного тарифу для послуги shorthaul до 1 квітня 2025 року.
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