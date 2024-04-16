Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середні ціни на СПГ у I кварталі знизилися - TotalEnergies

 

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, один із найбільших у світі гравців СПГ, заявив про падіння середньої ціни на акціонерний продаж скрапленого природного газу в І кварталі цього року.

TotalEnergies повідомила 16 квітня, що середня ціна на СПГ становила $9,58США за МБте у січні-березні, зменшившись на 6,8% порівняно з $10,28США за МБте у попередньому кварталі.

Середня ціна впала порівняно з $13,27США/МБте у І кварталі 2023 року, тоді як середня ціна компанії становила $9,56США/МБте у ІІІ кварталі торік і $9,84 США/МБте у ІІ кварталі.

TotalEnergies у своєму звіті про результати за 2023 рік зазначила, що її середня ціна продажу СПГ повинна бути стабільною на рівні близько $10США за МБте в І кварталі цього року, враховуючи еволюцію цін на нафту і газ за останні місяці й ефект відставання у формулах ціни.

Інтегрований скоригований чистий прибуток компанії від СПГ досяг приблизно $1,46 млрд у ІV кварталі, що на 40% менше порівняно з ІV кварталом 2022 року.

Крім того, TotalEnergies продала 11,8 млн тонн СПГ, що на 7% менше порівняно з 12,7 млн тонн за той самий період торік і більше порівняно з 10,5 млн тонн у попередньому кварталі.

«Через низьку волатильність у І кварталі 2024 року очікується, що результати торгівлі нафтою й СПГ будуть відповідати їхнім історичним середнім значенням», - повідомила TotalEnergies у четвер.

Крім того, французька фірма заявила, що очікує, що її видобуток нафти й газу буде стабільним поквартально на рівні вище 2,45 млн барелів нафтового еквівалента на день, попри реалізацію канадських нафтових пісків у ІV кварталі 2023 року, завдяки зростанню виробництва СПГ.

TotalEnergies планує опублікувати результати за І квартал цього року 26 квітня.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,1222
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2954  0,16 0,40 39,8429  0,16 0,42
EUR 41,9732  0,06 0,14 42,7889  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,02 0,05 39,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес