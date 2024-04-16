Середні ціни на СПГ у I кварталі знизилися - TotalEnergies

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, один із найбільших у світі гравців СПГ, заявив про падіння середньої ціни на акціонерний продаж скрапленого природного газу в І кварталі цього року.

TotalEnergies повідомила 16 квітня, що середня ціна на СПГ становила $9,58США за МБте у січні-березні, зменшившись на 6,8% порівняно з $10,28США за МБте у попередньому кварталі.

Середня ціна впала порівняно з $13,27США/МБте у І кварталі 2023 року, тоді як середня ціна компанії становила $9,56США/МБте у ІІІ кварталі торік і $9,84 США/МБте у ІІ кварталі.

TotalEnergies у своєму звіті про результати за 2023 рік зазначила, що її середня ціна продажу СПГ повинна бути стабільною на рівні близько $10США за МБте в І кварталі цього року, враховуючи еволюцію цін на нафту і газ за останні місяці й ефект відставання у формулах ціни.

Інтегрований скоригований чистий прибуток компанії від СПГ досяг приблизно $1,46 млрд у ІV кварталі, що на 40% менше порівняно з ІV кварталом 2022 року.

Крім того, TotalEnergies продала 11,8 млн тонн СПГ, що на 7% менше порівняно з 12,7 млн тонн за той самий період торік і більше порівняно з 10,5 млн тонн у попередньому кварталі.

«Через низьку волатильність у І кварталі 2024 року очікується, що результати торгівлі нафтою й СПГ будуть відповідати їхнім історичним середнім значенням», - повідомила TotalEnergies у четвер.

Крім того, французька фірма заявила, що очікує, що її видобуток нафти й газу буде стабільним поквартально на рівні вище 2,45 млн барелів нафтового еквівалента на день, попри реалізацію канадських нафтових пісків у ІV кварталі 2023 року, завдяки зростанню виробництва СПГ.

TotalEnergies планує опублікувати результати за І квартал цього року 26 квітня.