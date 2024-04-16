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Україна за місяць втратила 7 ГВт енергогенерації
14:44 16.04.2024 |
Україна внаслідок останніх обстрілів із боку Росії втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, сказав міністр енергетики Герман Галущенко в понеділок під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Євросоюзу.
"Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію", - сказав Галущенко в інтерв'ю після засідання.
Влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця.
"Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію", - сказав Галущенко.
У травні 2023 року Укренерго повідомляло, що з 2014 року, коли почалась російсько-українська війна, енергосистема втратила сукупно 27 ГВт потужностей.
До 2022 року на тимчасово окупованій території перебувало 4 ГВт встановлених потужностей, зокрема Зуївська та Старобешівська ТЕС.
Після початку повномасштабної війни росіяни окупували ще п'ять великих електростанцій: Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Каховську ГЕС (пізніше була знищена під час відступу росіян із правого берега Дніпра), Вуглегірська ТЕС, Луганська ТЕС. У травні 2022 року через близькість до фронту зупинилась Слов'янська ТЕС.
Потім росіяни розбомбили ще одну прифронтову станцію - Курахівську ТЕС.
У березні 2024 року Росія активізувала атаки на енергосистему. Внаслідок цих ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська та Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.
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