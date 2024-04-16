У Києві планують відремонтувати майже 800 підстанцій до початку опалювального сезону

Енергетики компанії "ДТЕК Київські електромережі" до початку опалювального сезону 2024/25 років планують відремонтувати 791 підстанцію різної напруги, 4,6 тис. кабелів та 46 км повітряних ліній.

Про це повідомив директор компанії Денис Бондар під час пресконференції у пресцентрі Укрінформу.

"Як тільки пройшов попередній опалювальний період - ми вже готуємося до наступного. Цьогоріч ми плануємо відремонтувати 791 підстанцію різного класу напрури, 4,6 тис. кабельних ліній відновити і включити в роботу, відремонтувати 46 км повітряних ліній та розчистити від гілок 114 км повітряних ліній", - сказав Бондар.

Крім того, компанії потрібно провести аудит обладнання, щоб визначити "вузькі місця", та переглянути й поповнити запас обладнання до початку зимового періоду.

Бондар зауважив, що на сьогодні основним викликом для енергетиків є критичний стан енергосистеми України через останні російські атаки по енергетиці. "У випадку підвищеного попиту на електроенергію, з урахуванням пошкоджень у мережі, маємо ймовірність застосування графіків відключень", - прогнозує він.

Водночас Бондар наголосив, що наразі графіки відключень світла у Києві не застосовуються.

Він нагадав, що взимку київські енергетики 4 рази ліквідовували наслідки російських атак.

"У нас було 4 великих аварій внаслідок ракетних атак. Найбільша з них була 2 січня, коли одночасно відключалися 260 тис. наших клієнтів. Це п'ята частина міста", - сказав Бондар.

За його словами, енергетики заживили киян після цієї атаки впродовж чотирьох годин.

Крім того, під час опалювального сезону енергетики ліквідували понад 2,2 тис. аварій у мережах, які сталися через технологічні порушення чи негоду, - це на 43% менше, ніж у сезоні 2022/2023 років. Середня тривалість аварійних відключень скоротилася вдвічі порівняно із 2021 роком - з 4 год. до 2 год.

Бондар також повідомив, що перед початком минулого опалювального сезону столичні енергетики відремонтували 770 підстанцій, 4816 кабелів, розчистили 185 км повітряних ліній.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що уже зараз на всіх рівнях мають готуватися до наступного опалювального сезону: і громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії.