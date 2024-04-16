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АНАЛІТИКА

Ціни на газ для бізнесу в Україні посеред весни зросли до максимуму із середини січня

Ціни на газ для бізнесу в Україні посеред весни зросли до максимуму із середини січня

 

Ціни на природний газ в Україні у п'ятницю, 12 квітня, зросли до 15 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Це найвищий рівень із середини січня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Тенденція до зростання цін на природний газ на українському ринку зберігалася впродовж майже всього минулого тижня, хоча активність торгівлі була невисокою.

За даними Котирувань Natural gas ExPro, 12 квітня газ в Україні торгувався за цінами 14 600 - 15 000 грн/тис куб м, у середньому на 7% вище, ніж попереднього тижня.

"Основна причина зростання цін на газ на внутрішньому ринку - стабільний попит, в тому числі від держкомпаній (ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" та ТОВ "Оператор ГТС України"), що продовжують купувати газ на "Українській енергетичній біржі", - пояснюють аналітики видання.

Інша причина помітного росту цін в Україні - різке зростання цін на газ у Європі, де у 12 квітня ф'ючерсні ціни вперше з кінця січня перевищили 30 євро за МВт-год.

Як повідомлялося, ціни на газ на європейській біржі різко зросли у четвер, 11 квітня, після повідомлень про ракетні удари росіян по українським підземним сховищам газу, які використовують європейські трейдери.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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