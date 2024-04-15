Уряд подовжив дію ПСО на газ для виробництва електроенергії до кінця серпня

Кабінет Міністрів подовжив дію спецобов'язку ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" постачати газ для виробництва електроенергії на тепловій генерації до 31 серпня 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Постанові уряду №406 від 12 квітня.

Таким чином, до 31 серпня вартість газу для виробництва електрики на теплоелектроцентралях із теплофікаційним циклом, а також для для газотурбінних та газопоршневих установок зберігається на рівні 16,5 тис. грн за 1000 кубометрів.

Для теплоелектростанцій та ТЕЦ із конденсаційним циклом вартість газу зберігається на рівні 10,95 тис. грн за 1000 кубометрів.

Як повідомлялося, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок російських атак вітчизняна енергосистема втратила значний обсяг генерації енергії, проте вона залишається збалансованою і працює стабільно.