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Міністри енергетики ЄС зустрінуться, щоб розглянути ситуацію в Україні
16:57 15.04.2024 |
Міністри енергетики країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі розглянуть першочергові потреби України у підтриманні енергетичної безпеки країни.
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком дводенної неформальної зустрічі європейських урядовців повідомила міністерка енергетики головуючої в ЄС Бельгії Тінне Ван Дер Стратен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
За її словами, участь у зустрічі візьме міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Європа має продовжувати підтримувати Україну. Ми вже багато для цього зробили, але ми маємо зробити більше, щоб якомога швидше мати децентралізовані виробничі установки та спроможності із електричної генерації. Герман Галущенко приєднається до нас і ми почуємо, якими є першочергові потреби України», - сказала міністерка.
Вона зауважила, що енергетика з суто економічного питання перетворилася на питання геополітики й безпеки, саме тому це «портфоліо» стосується не лише міністрів енергетики, але й урядовців, які відповідають за економіку та за сектор безпеки.
У дводенній зустрічі європейських міністрів візьмуть участь представники Європейського інвестиційного банку. Окремий діловий обід 27 міністрів проведуть із представниками НАТО, оскільки Альянс відіграє важливу роль у підтриманні безпеки критичної енергетичної інфраструктури, і співробітництво з НАТО у питаннях енергетичної безпеки, за словами міністерки, «є абсолютно необхідним».
Тінне Ван Дер Стратен повідомила також, що неформальна зустріч європейських міністрів відбудеться за участі колег з України, Молдови, Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії.
«Минулі два роки були найбільш непередбачуваними у вимірі енергетики. Сьогодні і завтра ми говоритимемо про довгострокове бачення, що ми можемо зробити для досягнення більшої енергетичної суверенності. Для цього нам потрібні розвинуті мережі, які дозволять вільний потік енергії не лише між 27 країнами-членами, а й також до сусідніх країн, а також забезпечать доступ континентальних країн до офшорної (виробленої вітровими станціями у морі - ред.) електроенергії. Це матиме позитивний ефект для конкуренції, знизить ціни на електроенергію та шкідливі викиди в атмосферу», - зазначила представниця уряду Бельгії.
Вона зауважила, що нинішня зустріч надасть європейським міністрам можливість поглянути у майбутнє європейської енергетики та передати ключові послання щодо її розвитку для наступного складу Європейської комісії, який буде сформований за підсумками європейських виборів у червні цього року.
Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, попри масовані російські атаки українська енергосистема продовжує працювати стабільно.
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