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АНАЛІТИКА

Україна припинила експорт електроенергії, натомість подвоїла імпорт

 

За минулу добу Україна збільшила імпорт електроенергії вдвічі відносно минулого тижня, при цьому скасувавши експорт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Протягом доби Україна імпортувала з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загалом 9 242 МВт год. У п'ятницю 12 квітня цей показник становив 4750 МВт год.

При цьому, 12 квітня Україна експортувала загалом 2 200 МВт год.

15 квітня експорт не передбачається.
За матеріалами: Економічна правда
 

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