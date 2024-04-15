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Україна припинила експорт електроенергії, натомість подвоїла імпорт
13:31 15.04.2024 |
За минулу добу Україна збільшила імпорт електроенергії вдвічі відносно минулого тижня, при цьому скасувавши експорт.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Протягом доби Україна імпортувала з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загалом 9 242 МВт год. У п'ятницю 12 квітня цей показник становив 4750 МВт год.
При цьому, 12 квітня Україна експортувала загалом 2 200 МВт год.
15 квітня експорт не передбачається.
За матеріалами:
Економічна правда
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