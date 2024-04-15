Путін повідомив МАГАТЕ про плани перезапуску Запорізької АЕС

Президент РФ Володимир Путін повідомив Міжнародному агентству з атомної енергетики, що Кремль планує перезапустити окуповану Запорізьку АЕС.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає Суспільне.

Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані "холодної зупинки", шостий - у режимі "гарячої зупинки" для виробництва пари та тепла. Москва планує відновити роботу хоча б одного реактора станції.

За даними видання, про це російський президент повідомив голову МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, коли той відвідував Росію у березні. Проте точних термінів виконання таких планів Путін не назвав.

Як розповіли опитані WSJ експерти, Росія навряд чи має достатню кількість фахівців, щоб безпечно перезапустити станцію. Ще однією проблемою співрозмовники видання вважають те, що більшість міст, які Запорізька АЕС постачала енергією, зараз або контролює Україна, або вони спорожніли через евакуації.

Щоб домогтися перезапуску, Росії потрібно буде залучити численних технічних фахівців, навчених найдрібнішим особливостям станції, оскільки зараз вона не є станцією "радянського типу", до якої звикли російські робітники. Крім того, ЗАЕС, пише видання, частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі.

Як повідомлялося, у МАГАТЕ заявили про атаку дронів по окупованій Запорізькій атомній електростанції.