Державний трейдер вдвічі збільшив імпорт електрики для підтримки енергосистеми України

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) збільшує імпорт електроенергії із Європейського Союзу, компенсуючи втрати в українській енергосистемі через ворожі атаки.

Починаючи із середини березня, добовий обсяг імпорту державним трейдером збільшився в середньому вдвічі, повідомили Укрінформу у пресслужбі компанії.

Як зазначається, ЕКУ продовжує імпортувати електроенергію із Словаччини і Румунії, а в березні також розпочала постачання електроенергії із Угорщини. Нині ЕКУ є другим за обсягами імпортером електроенергії в Україну.

«За останні два роки Україна спільно з ЄС значно збільшила технічні і організаційні можливості для імпорту електроенергії, що нині відіграє надважливу роль у стабільному енергозабезпеченні споживачів», - зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ. За його словами, зважаючи на продовження масованих ударів по енергетичних об'єктах, уряд продовжує активну співпрацю з європейськими партнерами для того, щоб отримати додаткові можливості для імпорту.

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) - національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами. Підприємство створено у 2022 році без залучення чи передачі державних активів або майна. Доходи формуються за рахунок високотехнологічних трейдингових продуктів та інструментів.

ЕКУ входить до п'ятірки трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до двійки найкращих трейдерів зеленої електроенергії.

ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в Україні. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% компанії належить державі.

Як повідомлялося, за даними Financial Times, Росія змінила тактику атак по українській енергетичній інфраструктурі, зосередившись на електростанціях у менш захищених регіонах. Деякі з електростанцій не зможуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Так, через російську атаку в ніч на 11 квітня пошкоджені підстанції НЕК «Укренерго» та електростанції у п'яти областях. Зокрема, постраждало обладнання двох ТЕС компанії ДТЕК.

Крім того, внаслідок атаки в ніч на 11 квітня знищено Трипільську теплоелектростанцію, ПАТ «Центренерго» втратило всю генерацію.