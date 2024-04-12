Українцям готують програму пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розробляє програму компенсації українцям тіла кредиту на встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах.

Про це під час пресконференції в Укрінформі «Енергоефективність: готові рішення та доступне фінансування для розвитку бізнесу» і практичного семінару з підтримки фінансування енергоефективних рішень для МСП за програмою «Додай енергії твоєму бізнесу» повідомив голова правління ФРП Андрій Гапон.

За його словами, з пропозицією про підготовку нової програми підтримки енергетики, орієнтованої на фізичних осіб, до Фонду звернулося Міненерго.

«Це досить незвична для нас категорія реципієнтів, адже раніше ФРП орієнтувався лише на підтримку українського бізнесу - передовсім, мікро-, малого й середнього підприємництва. Ідея полягає в тому, щоб за рахунок додаткового фінансування, яке ми знайшли, власники приватних домогосподарств могли взяти споживчі позики в банках-партнерах нової бюджетної програми для компенсації тіла кредитів, виданих для встановлення сонячних панелей», - пояснив Гапон.

Першими банками - учасниками проєкту можуть стати партнери програми «Додай енергії твоєму бізнесу» - Укргазбанк та Банк Львів.

Також керівник ФРП розповів про ідею створення каталогу готових рішень, як це зробили при втіленні програми «Додай енергії твоєму бізнесу».

Тобто, прийшовши до одного з банків-партнерів для отримання «енергоефективного» кредиту, людина зможе ознайомитися з готовими проєктами й обрати найоптимальніше для себе рішення.

«За нашими підрахунками, 3 тис. домогосподарств зможуть встановити сонячні панелі у межах майбутньої програми. Таким чином, вони, по-перше, забезпечать себе енергією і принаймні в якісь періоди не залежатимуть від загальних мереж, а по-друге, зможуть продавати залишки державі. Сподіваюся, ми швидко напрацюємо механізм, який би задовольнив громадян України, котрі хочуть скористатися такими енергоефективними рішеннями», - підсумував Гапон.

Як повідомлялося, ФРП адмініструє програму з підтримки фінансування енергоефективних інвестицій «Додай енергії твоєму бізнесу». Фінансується програма за рахунок позики уряду Німеччини на 7 млн євро, наданої Міністерству фінансів України через Німецький банк розвитку KfW, і за фінансової підтримки Євросоюзу. Уповноваженими банками програми є Укргазбанк та Банк Львів.