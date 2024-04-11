НКРЕКП з 1 травня має намір скасувати price caps на РДН і ВДР

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), з 1 травня 2024 року має намір скасувати дію граничних цін (price caps) на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР).

Регулятор планує ухвалити відповідне рішення на засіданні 16 квітня через ухвалення постанови "Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 9 листопада 2023 року №2099 "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку і балансувальному ринку".

"Для мінімізації регуляторного впливу на ринок електричної енергії, а також забезпечення його функціонування на конкурентних ринкових засадах та задля лібералізації ринку е/е, департамент енергоринку виносить на розгляд комісії проєкт рішення щодо скасування з 1 травня 2024 року граничних цін на РДН та ВДР", - зазначено в обґрунтуванні Нацкомісії до проєкту постанови.

При цьому чинні граничні ціни на балансувальному ринку (БР) залишаться без змін.

За даними оперативного моніторингу ринку е/е НКРЕКП, фактичні ціни на РДН та ВДР у переважній більшості розрахункових періодів з початку 2024 року не досягали рівня граничних цін.

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", доцільність встановлення та рівень граничних цін у разі їхнього встановлення має переглядати регулятор щонайменше один раз на шість місяців.

При цьому рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни в мінімальний спосіб.

Як повідомлялося, 9 листопада 2023 року НКРЕКП ухвалила постанову №2099 "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансувальному ринку".

Згідно з документом, з 30 листопада 2023 року максимальні граничні ціни на РДН і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановили на такому рівні: з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 24:00 - 3 000 грн/МВт-год, з 07:00 до 08:00 і з 11:00 до 17:00 - 5 600 грн/МВт-год, з 08:00 до 11:00 - 6 900 грн/МВт-год, з 17:00 до 23:00 - 7 500 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна на РДН і ВДР - 10 грн/МВт-год.

Своєю чергою, НКРЕКП з 10 квітня 2024 року затвердила нові максимальні граничні тарифи на балансувальному ринку (БР) електроенергії на рівні 4000 грн/МВт-год - у період з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 24:00, і 8250 грн/МВт-год - у період з 7:00 до 23:00.